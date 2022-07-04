У селі неподалік Тернополя потяг «Рахів–Одеса» на смерть переїхав чоловіка. Відомо, що загинув уродженець Луганської області, який сидів на коліях. Чому він там перебував чи було це самогубство, з'ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, нещасний випадок стався у суботу, 2 липня, близько 23:30 у селі Великі Бірки неподалік Тернополя. Працівник дирекції залізничних перевезень повідомив, що потяг «Рахів–Одеса» переїхав чоловіка.

«З'ясувалося, що потерпілий – уродженець Луганської області. На момент залізничної пригоди він сидів на рейках. Машиніст побачив людину занадто пізно і загальмувати не встиг», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, чому чоловік в цю пору перебував на коліях. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людей).