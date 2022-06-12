Автомобіль, у якому їхали троє людей, отримав суттєві ушкодження, а водія та пасажирок течія винесла у воду

У селі неподалік Бучача загинув 32-річний чоловік та його двоє 13-річних доньок. Їхній автомобіль потрапив під сильну зливу, і на мосту в селі Ліщанці авто змило у річку потоком води. Після восьми годин пошуків рятувальна група знайшла тіло чоловіка, за декілька годин знайшли також тіла загиблих дівчат.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини, нещасний випадок стався близько 21:30 у суботу, 11 червня, в селі Ліщанці Бучацької громади. Надзвичайники отримали виклик, що внаслідок сильної зливи з дороги потоком води знесло легковий автомобіль, у якому було троє людей.

«Прибувши до місця події рятувальники виявили, що автомобіль, перевернутий на дах, знаходиться у воді неподалік проїжджої частини дороги. Людей в машині не було. Пошуки організували вздовж русла річки. Згодом, біля 06:00 ранку у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження», – йдеться у повідомленні. Тіло чоловіка перебувало за 5 км від місця інциденту.

Відомо, що у машині з ним перебували двоє дівчат 2009 року народження. По їхніх пошуків залучили понад 30 людей, в тому числі, місцеве населення. Близько 10:30 на брифінгу начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол повідомив, що тіла дітей вже знайшли.

Деталі нещасного випадку з'ясовує поліція, подробиці повідомлять пізніше.