Надвечір у Львові та області почалась сильна гроза, внаслідок якої частина області знеструмлена

Через сильну грозу у Львівській області 23 червня без електропостачання залишилися 269 населених пунктів, а на території Львівської ОТГ впало кілька дерев. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Надвечір п’ятниці, 23 червня, у Львові та області пройшла сильна гроза зі шквальним вітром та градом. Через аварійне спрацювання систем захисту та пошкодження ліній електропередач без електропостачання у Львівській області залишилися 269 населених пунктів. З них 158 – повністю знеструмлені та 111 частково.

«Внаслідок аварійних відключень знеструмлені 52 тисячі абонентів. Це наслідки грози, яка пройшла нашою областю сьогодні. 68 бригад Львівобленерго вже працюють над відновленням живлення», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що інформації про масштабні підтоплення наразі не надходило, втім є декілька звернень до ДСНС про часткові підтоплення приватних домогосподарств, зокрема у Жидачеві та Новояворівську.

У Львівській міськради додали, що внаслідок негоди на території Львівської МТГ впало кілька дерев, зокрема, в Брюховичах на вул. Івасюка, на вул. Любінській, 101, на вул. вул. Величковського, 6; у Дублянах на вул. Володимира Великого. На кількох вулицях через листя та дрібні гілки, що зірвав вітер з дерев під час грози, забились дощеприймачі та не могли приймати воду.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», тимчасово вимкнули струм на лініях електротранспорту. Трамваї та тролейбуси відновили роботу, коли дощ послабшав.

Нагадаємо, на 24 червня синоптики знову прогнозують сильні дощі. грози та град.