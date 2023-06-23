Сильний вітер із грозою місцями може перейти у шквали

На вихідні, 24-25 червня, у Львові та області синоптики попереджають про різку зміну погоди – сильні дощі з градом та шквали. Можливе підняття рівня води у річках.

Як повідомили у львівському гідрометцентрі, у суботу, 24 червня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень дощі, місцями значні з грозою та градом. Вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°С, вдень 20-25°С тепла. По Львову синоптики прогнозують дощі зі шквалами і градом. Температура вночі 17-19°С, вдень 22-24°С тепла.