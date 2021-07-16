Другий поверх готелю повністю вигорів

У селі Біла Церква Тячівського району блискавка вдарила в антену на даху бази відпочинку. Внаслідок пожежі у готелі повністю вигорів другий поверх, також вогонь перекинувся на сусідню будівлю. Рятувальники гасили полум’я більше п’яти годин, брали воду із розташованого поруч басейну.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття повідомлення про пожежу надійшло о 22:15 четверга, 15 липня. Блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

«Для безперебійної подачі води до місцевого басейна приєднали три мотопомпи. О 00:30 бійцям вдалося локалізувати пожежу та ще через три години, о 03:45 – повністю її ліквідувати», – уточнюють у прес-службі.

Вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м. Сума збитків встановлюється.