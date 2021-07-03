В нічному клубі горіла сцена, ніхто не постраждав

У суботу вночі, 3 липня, горів нічний клуб Malevich у центрі Львова. Через пожежу евакуйовували близько 300 відвідувачів та працівників закладу.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько опівночі. Загорілася сцена на першому поверсі Malevich Night Club, що на проспекті Чорновола,2.

Вогонь знищив декор сцени на площі близько 4 кв м. Під час гасіння пожежі з приміщення клубу було евакуйовано працівників закладу та відвідувачів – загалом 300 осіб. Пожежу ліквідували приблизно за півгодини. На щастя, обійшлося без постраждалих.