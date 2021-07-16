Тіло дівчинки знайшли лише після того, як пожежу загасили

У селі Нова Могильниця Тернопільського району після пожежі в сараї виявили тіло дворічної дівчинки. Про пожежу у Новій Могильниці рятувальникам повідомили ввечері 15 липня, коли господарі помітили, що горить їхнє підсобне приміщення.

Рятувальники оперативно прибули на місце і загасили вогонь. Після цього під ліжком у приміщенні виявили тіло дворічної дівчинки.

Правоохоронці припускають, що дитина злякалася вогню і сховалася під ліжком від пожежі. За попередньою інформацією правоохоронців, потерпілі є уродженцями Закарпатської області. У підсобному приміщенні, яке раніше використовувалось як курник, вони облаштували житлову кімнату і провели туди світло.

«Родина багатодітна. На момент нещастя старші діти пішли на річку, четверо дорослих в будинку дивилися телевізор, а найменші гралися на подвір'ї. У якийсь момент батьки почули звуки, схожі на вибух. Коли вийшли, то побачили, що горить будівля», – повідомляють в поліції Тернопільської області.

Наразі, у поліції вирішують питання про внесення цього факту до ЄРДР за ст. 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок». Що саме стало причиною загоряння, з'ясовує спеціальна комісія з рятувальників та правоохоронців. Проводяться відповідні експертизи.