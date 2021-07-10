Вибух був настільки сильний, що в людей в прилеглому районі затрусилися шибки у вікнах

В Коростені на Житомирщині під час святкування Івана Купала пізно увечері, 9 липня, вибухнули каністри з бензином. За даними місцевого видання «Коростень today», внаслідок вибуху постраждали троє людей.

Як повідомляється, численна піротехніка, яка використовувалась під час святкування у зоні відпочинку River Bank, спровокувала займання каністри з бензином. На це вказує також і відео, зняте очевидцями. На оприлюднених відео можна побачити, що під час масового заходу запалювали піротехніку, після чого відбувся вибух та зайнялась конструкція для багаття, яка стояла посередині.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

відео «Коростень today»

«На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав просто в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду», – цитує видання очевидців подій.

Також зазначають, що вибух був настільки сильний, що в людей в прилеглому районі затрусилися шибки у вікнах.

У поліції Житомирської області зазначили, що вже відкрили кримінальне провадження щодо пожежі. Попередньо відомо, що до медичного закладу з опіками звернулись троє жителів райцентру, які перебували на публічному заході під час раптової пожежі. Їм було надано необхідну допомогу та призначено амбулаторне лікування.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.