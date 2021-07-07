Хлопець загинув на пляжі в курортній Кирилівці

У курортній Кирилівці Запорізької області, розташованій на узбережжі Азовського моря, на центральному пляжі стався нещасний випадок – 22-річного чоловіка, який працював на водних атракціонах, вбило струмом, інформує Ріа-м з посиланням на свідків інциденту.

Інцидент стався вранці вівторка, 6 липня. За словами відпочивальників, чоловік працював на одному з пунктів водних розваг, розташованому ближче до бази «Терешкової». Він прийшов надувати один з атракціонів. Як з'ясувалося, на місці не було заземлення і чоловіка вдарило струмом.

«До приїзду швидкої допомоги відпочивальники, на очах у яких все сталося, намагалися хлопця відкачати, але марно. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть», – йдеться в публікації.

Правоохоронці встановили, що 22-річний житель Кривого Рогу Дніпропетровської області неофіційно працював та обслуговував надувний комплекс «Гірка» в Кирилівці.

«За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 статті 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, під час якого правоохоронці будуть з’ясосувати, кому належить цей розважальний комплекс, який встановлений на узбережжі моря», – розповіла речниця запорізької поліції Вікторія Тлустова в коментарі ТСН.

Вона додала, що санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Як розповіли відпочивальники, того ж дня у Кирилівці поліція та контролюючі органи почали масову перевірку підприємців на предмет дотримання техніки безпеки. У підсумку багато кіосків, пункти прокату, водні атракціони просто закрилися.