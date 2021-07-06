На Волині через ураження електричним струмом загинув восьмирічний хлопчик. У господарському приміщенні дитина зачепилась за електроточильний станок, у якого була розібрана пускова кнопка. Реанімувати хлопчика не вдалося.

Трагедія сталась у понеділок, 5 липня, близько 23 години у селі Великий Омеляник Луцького району, повідомили у прес-службі поліції Волині. Про нещасний випадок правоохоронців повідомили медики, які виїхали на місце події. Поліцейські встановили, що смертельне ураження струмом хлопчик отримав у господарському приміщенні. Там він зачепився за електроточильний станок, у якому було розібрана пускова кнопка.

Незважаючи на зусилля медиків, реанімувати дитину не вдалося. Тіло хлопчика скерували на судово-медичну експертизу.