Ввечері суботи у підвалі ЖК «Парус сіті» на вулиці Кульпарківській, 93 загинув 16-річний підліток. Про його смерть вранці 20 червня повідомив департамент цивільного захисту Львівської ОДА. Відомо, що підліток загинув внаслідок ураження струмом.

«У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралась вода, був уражений електрострумом мешканець Львова 2005 року народження, який помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги», – вказано у повідомленні ЛОДА.

Обставини події ще встановлюють. Відомо, що підліток загинув близько 19:40 суботи, 19 червня. Інцидент стався у житловому комплексі «Парус Сіті» на вул. Кульпарківській, 93.