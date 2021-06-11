У Стрийському районі на Львівщині водій ВАЗа в’їхав в електроопору, від якої обірвався дріт під напругою. Чоловік загинув від ураження електричним струмом.

Нещасний випадок трапився 10 червня близько 14:00 на дорозі у с. Розгірче Стрийського району. У поліції ZAXID.NET повідомили, що водій автомобіля ВАЗ 2121 не впорався з кермуванням, з’їхав у кювет і врізався в електроопору.

«Внаслідок удару обірвався електричний дріт, який був під напругою і впав на металеву огорожу, що розташована біля електроопори. Після зіткнення водій вийшов із свого автомобіля та руками взявся за металеву огорожу, яка була під напругою», – уточнили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

В результаті ураження електричним струмом водій помер на місці події. Загиблий – мешканець с. Розгірче 1947 року народження.

Слідчі з’ясовують обставини.