Тіла загиблих виявили лише наступного після трагедії дня

Під час ремонту каналізаційного колектора на Тернопільщині загинули двоє працівників місцевого агропідприємства. Нещасний випадок стався ввечері середи, 16 червня, коли чоловіки залізли в колодязь, аби виявити місце поломки в каналізаційному колекторі. Наступного ранку чоловіків виявили мертвими. Поліція розпочала розслідування за фактом порушення законодавства про охорону праці.

Нещасний випадок трапився вчора, 16 червня. Лише вранці вдалося знайти тіла двох чоловіків. Загиблі – 37-річний працівник агрофірми та 62-річний пенсіонер, який прийшов на територію підприємства, щоб проконсультувати щодо поломки.

Керівник агрофірми розповів, що день перед тим прорвало трубу. Чоловіки намагалися зремонтувати і відновити подачу рідини.

Працівники шукали поломку в колодязі

«Ймовірно, люди заглянули в проміжний колектор, вдихнули випари, зомліли та впали всередину. Їхні тіла знайшли лише наступного дня», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ст. 271 ч. 2 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей). Поліція не зазначає назви підприємства, де сталася трагедія, відомо лише, що розташоване воно у Заліщицькому районі.

Наразі, у поліції з'ясовують за яких обставин померли чоловіки і чому їх не шукали того ж дня, коли вони зникли, та чи мали ці люди допуск до таких робіт. Триває слідство.