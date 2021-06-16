14 туристів загинули внаслідок обриву на канатній дорозі в Італії 23 травня

Італійський телеканал Tg3 оприлюднив кадри моменту аварії на канатній дорозі Стреза-Мотароне у травні, внаслідок якої загинули 14 людей. Відеозапис вівся камерою на верхній станції канатної дороги і включений до матеріалів розслідування, інформує «Європейська правда».

На відео можна побачити, що кабіна на момент аварії майже прибула до точки висадки пасажирів. У цю мить обривається один з тросів і вона починає рухатись у зворотньому напрямку, все більше розганяючись. Моменту її остаточного обриву і падіння на відеозаписі немає.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Як інформував ZAXID.NET, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів від верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика – єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина.

Попередні висновки розслідування вказують на те, що причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим.

Прокурори стверджують, що власник канатної дороги та двоє працівників знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони навмисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування через технічні проблеми. Система аварійного гальмування могла бути відімкненою вже 7 років.

Поліція заарештувала їх, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати підозрюваних у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Канатна дорога у Стрезі з'єднує берег озера Маджоре й гірську місцевість у регіоні П'ємонт. Її побудували ще в 1970 році. Подорож триває орієнтовно 20 хвилин і розділена на дві частини. Загальна довжина канатної дороги становить майже 1,5 кілометра.

Протягом 2014-2016 років дорогу закривали для капітального ремонту. Канатна дорога почала функціонувати з 24 квітня 2021 року після послаблення коронавірусних обмежень.