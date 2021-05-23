Кабіна впала в лісистій місцевості, що ускладнило допомогу

На півночі Італії 23 травня внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули 12 людей. Ще двоє – діти віком п’яти і дев’яти років, доправлені в лікарню. Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними, загиблих було 9. Проте пізніше стало відомо, що рятувальники знайшли тіла 12 загиблих людей. Обрив стався тоді, коли кабіна від’їхала приблизно на 300 м від стартового майданчика – у найвищій точці підйому.

Кабіна впала в лісистій місцевості, що ускладнило допомогу. На місце вирушили надзвичайники зі Стрези й сусіднього муніципалітету Гравеллона-Точе.

Дітей гелікоптером направили в лікарню в Турині. Одна з них перебуває в притомному стані, у неї попередньо діагностували травму голови та перелом ніг.

Причини обвалу наразі з'ясовують.

Канатна дорога у Стрезі з'єднує берег озера Маджоре й гірську місцевість у регіоні П'ємонт. Її побудували ще в 1970 році. Подорож триває орієнтовно 20 хвилин і розділена на дві частини. Загальна довжина канатної дороги становить майже 1,5 кілометра.

Протягом 2014-2016 років дорогу закривали для капітального ремонту. Канатна дорога почала функціонувати з 24 квітня 2021 року після послаблення коронавірусних обмежень.