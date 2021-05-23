Китайські рятувальники продовжують пошуки зниклого учасника марафону

Через екстремальні погодні умови під час 100-кілометрового гірського марафону в Китаї загинули 21 людина. Про це повідомило китайське урядове інформагентство Xinhua в неділю, 23 травня.

Перегони відбувалися в суботу, 22 травня, у провінції Ганьсу, що на північному заході Китаю. Вже пообіді на відрізку між 20 та 31 км марафону накрив ураган, град та крижаний дощ. Також різко знизилася температура.

Марафон вирішили припинити, коли деякі його учасники зникли. Місцева влада мобілізувала більше 1200 рятувальників. Пошуки ускладнилися через те, що вночі температура знову впала.

В неділю рятувальники знайшли тіла 21 учасника марафону. Загалом у гонці взяли участь 172 марафонців, з них 151 перебувають у безпеці.