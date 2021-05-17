Всього з рейок зійшло 47 вагонів поїзда із нітратом амонію

У штаті Айова (США), зійшов з рейок поїзд, який перевозив добрива та вибухнонебезпечний нітрат амонію, який використовують для їх виготовлення. Про це 17 травня повідомило видання ABC News.

Поїзд зійшов з рейок недалеко від містечка Сіблі, населення якого становить приблизно 3 тис. людей. Внаслідок інциденту на місці події спалахнула пожежа, місцева влада вирішила евакуювати всіх людей, які живуть в радіусі 8 кілометрів від аварії.

Всього з рейок зійшло 47 вагонів, однак бригада поїзда не постраждала. Наразі місцева влада та представники залізниці розпочали співпрацю, під час якої хочуть з'ясувати причини аварії.

Нітрат амонію широко використовують як нітрогеновмісне добриво, а також для виготовлення вибухівок. Для сильної потужності вибуху його змішують з різними видами вуглеводневих горючих матеріалів та інших речовин.

Хоч у чистому вигляді нітрат амонію може спричинити значно менший вибух, ніж багато інших речовин, проте його слід правильно транспортувати та зберігати. Зокрема, нітрат амонію може стати більш вибухонебезпечним при підвищенні вологості або перепадах температури повітря.

Саме через нітрат амонію 4 серпня 2020 року стався потужний вибух у порту Бейрута (Ліван). Тоді загинули більш приблизно 200 людей, понад 5 тис. отримали поранення.