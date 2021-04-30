Під час свята Лаг ба-Омер на горі Мерон в Галілеї зібрались близько 100 тис. людей

Щонайменше 40 людей загинули і більше сотні постраждали внаслідок тисняви, що виникла на масовому релігійному святі на півночі Ізраїлю. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Трагедія сталася під час свята Лаг ба-Омер на горі Мерон в Галілеї, куди прибули десятки тисяч людей – переважно ультраортодоксальні євреї.

Ввечері 29 квітня на місці проведення свята були присутні близько 100 тис. людей – попри те, що влада запровадила ліміт на 10 тис. учасників. У п'ятницю до гори Мерон мали прибути ще більше вірян.

Рятувальні служби заявляють, що через тисняву загинули щонайменше 40 людей. Екстрені служби та машини швидкої надають допомогу десяткам поранених, у тому числі 20 пацієнтам у критичному стані. Також повідомляється про обвал трибуни, на якій зібрались відвідувачі свята.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент «жахливою катастрофою».

Свято, на яке зібралися десятки тисяч людей, проводилися попри антикоронавірусні обмеження. Це наймасовіший захід у країні відтоді, як в Ізраїлі скасували суворі карантинні заборони.

Минулого року Лаг ба-Омер скасували, але зараз, завдяки успішній програмі вакцинації, поширення вірусу в країні знизилося, і свято вирішили провести.

Свято щороку проходить біля місця поховання раббі Шимона бар Іохая, який жив у 2 столітті нашої ери. За традицією він вважається основоположником каббалістичного вчення. Свято супроводжується піснями і танцями.