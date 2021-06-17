Поромами користують місцеві жителі, щоб доправити овочі на ринки у Чернівецьку область

У Тернопільській області через підйом рівня води у Дністрі тимчасово призупинили роботу поромні переправи. Сім поромів відновлять свою роботу через три-чотири дні

Один з найбільших поромів поблизу села Устя-Зелене та Горошової Борщівського району від вчора не переправляє людей та автотранспорт в Чернівецьку область. Староста села Горошова Марія Затолочна розповіла ZAXID.NET, вода на Дністрі за останній день прибула на півтора метра. Згідно з повідомленням ДСНС очікується підйом рівня ще на один метр через дощі в областях, де протікає річка. Утім це не завдасть великої шкоди угіддям та сільськогосподарським землям.

Однак така ситуація досить небезпечна для поромів. При підйомі води утворюється сильна течія, яка легко може знести переправу. Тоді пором попливе за течією, або ж взагалі зіткнеться зі скалами і потоне.

«Люди з навколишніх сіл практично кожен день користуються поромом. Адже, в нас розвинуте тепличне господарство. жителі вирощують овочі і везуть їх в Чернівці на ринок. Щоб доїхати туди по суші – треба долати 120 кілометрів в обхід. А якщо переправитися поромом, то лише 50 кілометрів», – розповідає Марія Затолочна.

Староста додає, що пором працює майже щодня – з 9:00 до 19:00, ним користуються не лише підприємці, котрі їдуть продавати свою продукцію, але й інші місцеві жителі, які у справах подорожують до Чернівців.

Однак пором переправляє не лише піших пасажирів. В Устя-Зеленому переправа з одну поїздку перевозить один легковий автомобіль та вантажний бус.