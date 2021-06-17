У Івано-Франківську попередили про скорочення лікарів у 5 поліклініках міста.

У Івано-Франківську звільнять майже 200 медпрацівників, серед яких 35 профільних лікарів. Йдеться про працівників комунального підприємства «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги». У мерії заявили, що на такий крок йдуть через скорочення фінансування спеціалізованих працівників у поліклініках у зв'язку з реформою Національної служби здоров'я України.

Керівництво комунального підприємство «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги» («ЦПМКДД») попередило про скорочення лікарів у п'ятьох поліклініках Івано-Франківська. Після цього, як повідомляв «Курс», медпрацівники об’єдналися, щоб відстояти свої робочі місця, та направили скарги на директорку «ЦПМКДД» Ольгу Савчук до міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка та міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Скарга медиків на дії керівництва

У середу, 16 червня, у івано-франківській мерії відбулась нарада з керівниками медичних установ міста, під час якої вирішили знайти нове місце праці для медпрацівників. Міський голова Руслан Марцінків пообіцяв, що для більшості медиків знайдуть альтернативну роботу.

«Мав нараду щодо ситуації, що склалася з медичними працівниками поліклінічних відділень. НСЗУ суттєво скоротила фінансування для забезпечення спеціалізованих працівників у поліклініках. Майже 200 працівників (більшість із них – столярі, реєстратори, технічні працівники) опинилися без фінансування на зарплату. І хочу зауважити, що із них лише 35 – профільних лікарів. Проте, ми шукаємо шляхи, аби абсолютна більшість із них не опинилися без роботи... Більшість із тих працівників будуть забезпечені профільною роботою у КНП ЦМКЛ "Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня"», – повідомив міський голова на своїй офіційній сторінці.