Львівські каріохірурги вперше самостійно провели пересадку серця

У львівській обласній клінічній лікарні бригада кардіохірургів вперше самостійно, без допомоги колег з Інституту серця, пересадила серце. У цій же лікарні бригада судинних хірургів вперше після 22-річної перерви пересадила нирку від посмертного донора. Чітко і швидко спрацювали два медичні заклади: обласна лікарня мала донора, реципієнтів дала Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Завдяки рідним донора, які дали згоду на забір донорів, і злагодженим діям лікарів двох лікарень троє важкохворих людей отримали шанс жити: двоє мешканців Львівщині і один житель Волині.

Пересадку органів провели 9 червня, але повідомили про них лише 16 червня. Донором органів став 56-річний чоловік з Пустомитівщини, який потрапив до лікарні з важким інсультом. Врятувати його було неможливо, тож після того, як наступила смерть мозку, рідні дали згоду на забір органів – серця і нирок.

У Львівській обласній клінічній лікарні вперше самостійно пересадили серце

Львівська обласна клінічна лікарня мала донора, але їхні реципієнти не підійшли, тож на допомогу колегам прийшла Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, яка надала реципієнтів, які стояли у листі очікування на пересадку органів. Підбір реципієнтів здійснювався автоматично ЄДІСТом (єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів і тканин), куди заносять всіх пацієнтів, що є у листі очікування.

Серце отримав 44-річний чоловік з Львівщини, який мав супутнє захворювання – легеневу гіпертензію. Пересадку серця йому зробили за новою методикою, яка суттєво зменшує ризики відторгнення органу і яку Україні ще не використовували.

Бригаду кардіохірургів, яка провела пересадку серця, очолював Дмитро Бешлей, молодий талановитий кардіохірург, який багато вчився і стажувався за кордоном і який провів чимало складних операцій на серці. Пересадку серця в обласній лікарні провели вперше і самостійно, без допомоги досвідчених колег з Києва, але до неї давно і ретельно готувалися.

Про кардіохірга Дмитри Бешлея колеги кажуть, що у нього особливий дар. Завідувач кардіохірургічного відділення лікарні Віталій Аверчук каже, що за такими як Дмитро Бешлей – майбутнє кардіохірургії.

До слова, декілька років лікарі з Харкова через соцмережі активно розшукували молодого колегу, який у складних фронтових умовах на сході України без жодної діагностичної апаратури, жодних лабораторних досліджень поставив правильний складний діагноз бійцю з судинною патологією і терміново відправив його до лікарні. Хворого вчасно прооперували, чим врятували йому життя. Цей діагноз, йшлося у повідомленні, навіть у мирних умовах може поставити не кожний лікар. І якби пацієнт потрапив на операційний стіл трохи пізніше, його могли б і не врятувати.

Згодом хірурги з Харкова повідомили, що розшукали рятівника бійця. Ним виявився молодий кардіохірург зі Львова Дмитро Бешлей, який рік провів на фронті.

Одну нирку пересадили в обласній лікарні, другу – у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги

Уночі 9 червня пересадили і дві нирки. Як повідомив судинний хірург, головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук, реципієнтом став 40-річний мешканець Волині. Одну пересадку нирки провели в обласній лікарні. Судинні хірурги після 22-річної перерви вперше пересадили нирку від посмертного донора. Усі ці роки вони проводили пересадки лише від родинного донора.

Раніше у лікарні проводили трансплантації від посмертного донора, але після гучної справи наприкінці 90-х, в якій лікарів звинувачували у незаконних пересадках, від трансплантацій від посмертного донора відмовилися.

До слова, ця гучна справа, як кажуть хірурги, закінчилася нічим: вину лікарів не довели, нікого не покарали, лише відбила у хірургів бажання проводити трансплантації. І ніхто перед ними навіть не вибачився.

Друга донорська нирка дісталася 39-річному мешканцю Червонограда, який сім років був на діалізі і тривалий час очікував на пересадку. Цю трансплантацію провели у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Як повідомив ZAXID.NET керівник центру трансплантології лікарні Максим Овечко, пацієнт почувається добре і вже готується до виписки з лікарні.