Лікарі дев'ять днів боролися за життя 44-річного пацієнта

У Львівській обласній клінічній лікарні помер пацієнт, якому 9 червня пересадили серце. Про смерть 44-річного чоловіка у суботу, 19 червня, повідомили на офіційній сторінці лікарні у Facebook.

«Цей пост про найважче – втрату пацієнта! Дев'ять діб безперервної боротьби за пацієнта з хворобою. Трансплантація, важка легенева гіпертензія, відтерміноване закриття грудної клітки, ЕКМО (Екстракорпоральна мембранна оксигенація, механічна підтримка серця), ГДФ (замісна ниркова терапія), правошлуночкова дисфункція. На жаль, наш трансплантований пацієнт серця помер. З прикрістю повідомляємо про це. Висловлюємо співчуття і жаль родині…» – йдеться у повідомленні Львівської обласної клінічної лікарні, підписаному командою авторів трансплантації серця.

Операцію з пересадки серця 44-річному пацієнту провели ще 9 червня. Донором став 56-річний чоловік з Пустомитівщини, який потрапив до лікарні з важким інсультом. Врятувати його було неможливо, рідні дали згоду на забір органів – серця і нирок.

Як писав ZAXID.NET, пацієнт, якому пересадили серце, мав супутнє захворювання – легеневу гіпертензію. Пересадку серця йому зробили за іншою методикою, яка суттєво зменшує ризики відторгнення органу. Пересадку серця в обласній лікарні провели вперше і самостійно, без допомоги досвідчених колег з Києва, але до неї давно і ретельно готувалися.