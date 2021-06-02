Дівчинка, якій вперше у Центрі у квітні цього року провели пересадку нирки. почувається, добре

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вже найближчим часом планують проводити понад 10 пересадок нирки дітям і від родинного, і від посмертного донора на рік. До середини червня, за словами лікарів, Центр включать у пілотний проект МОЗ з трансплантації органів. Першу трансплантацію нирки тут провели 20 квітня цього року. У листі очікування на пересадку нирки є 22 дитини лише з Львівщини, а у Центрі планують проводити трансплантацію нирки дітям зі всієї Західної України. Такі операції для пацієнтів будуть безкоштовними, а за кордоном вони коштують понад 60 тис. євро.

ZAXID.NET розпитав у дитячого нефролога Центру Романа Андруневича і завідувача реанімаційного відділення Романа Собка про найближчі плани Центру щодо розвитку трансплантації нирки дітям, коли планують провести другу пересадку нирки, скільки таких операцій будуть проводити на рік тощо.

Пересадка нирки 13-річній дівчині, яку ви провели у квітні цього року, стала для мешканців Львівщини приємним, але дещо несподіваним сюрпризом, адже лікарі Центру публічно не ділилися планами про надання таких медичних послуг. Чому у Центрі вирішили займатися трансплантацією нирки дітям?

Роман Собко: Наш Центр – єдиний в Західній Україні, який надає дітям з вкрай важкими захворюваннями нирок весь спектр медичної допомоги. У нас лікуються діти, які потребують нирковозамісної терапії, власне діалізу (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») і які в подальшому потребують пересадки нирки. Ми ведемо пацієнтів і після трансплантації нирки, адже вони повинні постійно приймати препарати, які запобігають відторгненню органів. І їм треба регулярно визначати рівень цих імуносупресивних препаратів у крові (щоб збільшувати чи зменшувати їх дозу). У нашому Центрі є можливість проводити такі дослідження для таких пацієнтів безкоштовно. Дівчинка, якій недавно пересадили нирку, двічі на тиждень приходить до нас на контроль.

І впровадивши таку медпослугу, як трансплантація нирки дітям, ми надаватимемо замкнутий цикл медичної допомоги пацієнтам з важкими захворюваннями нирок: від лікування, підготовки до трансплантації, сама трансплантація і ведення пацієнта після неї. У нас для цього є все необхідне: відповідне обладнання, унікальна лабораторія, в якій проводиться великий спектр лабораторних досліджень. І головне, у нас є спеціалісти, які готові проводити такі оперативні втручання і вести пацієнтів після трансплантації. То чому наші діти повинні стояти у чергах на трансплантацію нирки у закордонних клініках, платити за них величезні суми грошей, коли вони можуть отримати таку допомогу вдома, в Україні безкоштовно, точніше за кошти держави.

Скільки дітей Львівщини потребують пересадки нирки?

Роман Андруневич: Щороку близько 40 пацієнтів зі Львова та Львівської області проходять лікування у нашому Центрі з застосуванням методів нирковозамісної терапії. Приблизно 8 хворих щороку скеровують на трансплантацію нирки від посмертного донора. Зараз у листі очікування на проведення трансплантації від посмертного донора є 22 пацієнти нашого центру. Це діти зі Львова та Львівської області.

Трансплантацію нирки дітям в Україні проводять в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. Шалімова. Нещодавно такі пересадки почали проводити у київському ОХМАТДИТі.

У Західній Україні трансплантацію нирки дітям проводять лише у нашому Центрі, 20 квітня цього року ми провели першу пересадкувід родинного донора і плануємо це робити і надалі.

Ви плануєте проводити пересадку нирки дітям лише від родинного донора?

Роман Андруневич: На початку проводитимемо пересадку нирки від родинного донора, а згодом плануємо проводити трансплантацію і від посмертного донора. Трансплантація від посмертного донора ставить перед нами певні завдання, над виконанням яких ми зараз працюємо. Декілька наших пацієнтів вже включенні у лист очікування на трансплантацію від посмертного донора і сподіваються, що її проведуть у нашому Центрі.

Де лікарі Центру проходили стажування з пересадки нирки дітям?

Роман Собко: лікарі нашого центру регулярно проходять стажування у провідних центрах Європи та світу. Ми маємо налагоджену тісну співпрацю з провідними нефрологічними центрами Білорусі, Польщі, Італії.

Скільки операція з пересадки нирки дитині коштує за кордоном?

Роман Андруневич: Нині найдешевшим варіантом для українських пацієнтів є проведення трансплантації в Білорусі, де вартість такої операції становить від 60 000 євро. В країнах Європи вартість таких операцій значно вища, проте для наших пацієнтів там виконуються трансплантація виключно від родинного донора. МОЗ не може оплатити всіх трансплантацій, тож збір грошей часто лягає на плечі родини. В Україні такі операції для пацієнтів будуть безкоштовні.

Операції з пересадки нирки дітям відрізняються від пересадки дорослим?

Роман Собко: Технічно трансплантація нирки дитині є складнішою, ніж дорослому, оскільки донором найчастіше є дорослий і розмір його нирки є більший від дитячої, що створює певні труднощі в її імплантації в черевну порожнину. І діаметр ниркових судин у дітей завжди менший, ніж в дорослих, тому їх складніше пришити.

Часто захворювання нирок у дітей розпочинається від народження, що негативно впливає на розвиток дитини загалом, через що діти з хронічною нирковою недостатністю завжди гірше компенсують основне захворювання і післяопераційне відновлення у них проходить довше та важче, ніж у дорослих.

Скільки трансплантацій нирок на рік має проводитися у тому чи іншому Центрі, аби він вважався успішним, аби лікарі мали досвід у проведенні таких операцій?

Роман Собко: Від 10 трансплантацій. На мою думку, є недоцільним створення великої кількості трансплантаційних центрів в Україні, бо це призведе до зниження якості надання медичної допомоги і недофінансування потужних медичних центрів, які могли б надавати таку допомогу на найвищому рівні. Створення одного такого дитячого центру на кожен регіон України, вважаю, буде достатньо.

Коли плануєте провести другу пересадку нирки дитині?

Роман Андруневич: До кінця року ми плануємо провести ще як мінімум одну трансплантацію, хоча пацієнтів, яким необхідна трансплантація нирки, є достатньо багато. Ми готові провести і більше пересадок, але все залежатиме виключно від фінансування. За першу трансплантацію ми, на жаль, не отримали коштів для лікарні, у її проведенні нам допоміг БФ «Крила надії». Дівчинка, якій у нашому Центрі у квітні пересадили нирки, почувається добре, вона двічі на тиждень приходить до нас на контроль.

Плануєте створити у Львові центр трансплантації нирки дітям?

Роман Собко: Наразі у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Центру ефективно працює підрозділ нирковозамісної терапії і спільна праця анестезіологів та нефрологів дає дуже хороші результати в лікуванні пацієнтів з нирковою недостатностю. Потужності цього підрозділу дозволяють проводити, як мінімум, 10 трансплантацій за рік. У майбутньому, при залученні більшої кількості пацієнтів з усього західного регіону України, плануємо створити центр дитячої нефрології, діалізу та трансплантації.