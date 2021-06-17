Мешканець будинку на вулиці Огієнка, 9 у Львові самотужки облагородив внутрішнє подвір'я. Голі стіни і сіра плитка перетворились не лише на клумби: подвір'я вмістило також фонтан із рибками та саморобні стільці й гармати. Туди вже приходять помилуватися красою відвідувачі.

Ініціатор благоустрою у дворі будинку на 15 квартир Ярослав Щепітка каже, що навести лад його надихнула поїздка в Швецію ще 25 років тому.

«Мене вразив 90-річний дідусь, який ножичками підстригав травичку, а ще зробив ціле "село": маленькі будиночки з меблями всередині», – розповідає чоловік.

У своєму дворі він вирішив створити затишок і для себе з сусідами, а тепер туди заглядають й інші львів'яни. Спочатку гостей зустрічає сконструйований батяр Юстим. Він заспіває повстанську композицію і станцює. Біля нього можна посидіти, спершись на столик у вигляді вагончика. Перше, що привабить око та вуха на подвір'ї, — фонтан із рибками. Там плавають японські кої з бронехвостами. Навпроти кілька речей, яким дали друге життя: дерев'яна діжка стала смітником, а старі перила — ніжками для крісел.

Торік мешканці будинку на Огієнка вирішили створити ОСББ, а Ярослав Щепітка його очолив. Тепер сусіди щомісяця збирають на благоустрій 6 тисяч гривень.

Першими, хто прийшов до імпровізованої оази, — слухачі Люкс ФМ.

«Звичайно, поставимо тут геолокацію, щоб місцину відвідувало більше людей. Ну й повернемося сюди з друзями», – поділилась відвідувачка Світлана.

Про екскурсію жінка та ще кілька туристів почули від ведучих ранкового шоу «Зарядка» Назара Бійчука і Тані Дубас.

«Охочих було вдосталь, але ми відібрали вісьмох. Взагалі це чудова ідея, щоб слухачі писали нам про те, що робиться в їхніх двориках. Ми б туди приїжджали», – кажуть вони.

Залишити про себе згадку в цьому дворику можна на стіні автографів. Мешканці просять робити таке за символічні кошти, які допоможуть зробити простір ще привабливішим.

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