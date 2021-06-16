Муніципальний мистецький центр, що на вул. Стефаника, 11 у центрі Львова, озеленив внутрішній дворик житлового будинку. Допомогло втілити цей задум Австрійське бюро кооперації.

«Вони намагаються ввести таку нову програму для львівських закладів культури «Zero Waste meets Culture in Lviv». І обрали кілька інституцій міста, які би мали покращити свій екологічний стан, озеленитися. Ми вирішили підійти до справи комплексно», – розповідає директорка мистецького центру Ляна Мицько.

Тож дворик має чотири зелені острівці. Тут і врятовані три липи, які хотіли зрізати під час облаштування дворика. А на терасі артцентру – трохи екзотики.

«Наша гордість — це є дерева гінкго, які нам подарували наші меценати. Саша Сладкова дала клич, вони випадково приїхали разом з іншими саджанцями, а я написала, що це моя мрія мати їх в арт-центрі. І прекрасні меценати сказали «беріть, будете мати, плекати і любити». І зараз кожен може подивитись на ці дерева, які ще динозаврів бачили кілька мільйонів років тому», – додала Ляна Мицько.

Екологічнішим арт-центр став і всередині — тут тепер і акваріум з рибками, і зелені острівці, і контейнери для сортування сміття. А ще тут придбали блокноти та канцелярію з перероблених матеріалів і провели еконавчання для працівників.

Мешканці по-різному відгукуються про зміни в дворику.

«Раніше тут було все розвалено, був такий асфальт зруйнований, а зараз гарно, квіточки. Я особисто позитивно ставлюсь до цих змін, але тут думки розходяться. Просто не всім подобається, що зробили пандус до мистецького центру і стало менше місць для паркування. Ну але мені особисто подобається, бо стало набагато краще, ніж було», – розповіла мешканка Юлія.

Простір довкола хочуть облагороджувати і надалі. Крім того, сподіваються й повернути автентичний вигляд вхідної арки.

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