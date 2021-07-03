У селі Тарасівка блискавка смертельно уразила 14-річного хлопця

У п’ятницю, 2 липня, у селі Тарасівка на Пустомитівщині під час грози блискавка влучила в 14-річного підлітка. Хлопець загинув.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, інцидент трапився у п’ятницю ввечері близько 21:45 у селі Тарасівка Підберізцівської громади, що неподалік Львова. Там від удару блискавки загинув місцевий мешканець, 2007 року народження.

Обставини події наразі встановлюють.