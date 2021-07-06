На зупинці громадського транспорту на вулиці Руській у Тернополі восьмирічна дівчинка отримала удар струмом від автомата з м'якими іграшками. Чекаючи з рідними на громадський транспорт, дівчина підійшла до автомата з іграшками, який був розташований на зупинці. Школярка доторкнулася рукою до важеля, щоб витягнути іграшку, але її раптово вдарило струмом і відкинуло на асфальт. На щастя, дитина після удару струмом залишилася жива. Однак її з травмами відправили в лікарню.

«Внаслідок ураження електрострумом дитина отримала термічний опік правої долоні. Після оперативно наданої медичної допомоги потерпілу дівчинку шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – йдеться в повідомленні Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Поліцейські встановили, що автомат з іграшками був несправним, оскільки хтось вибив у ньому скло.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції, власника дитячого автомату встановили. Підприємець розповів, що автомат був справним і підключеним до мережі згідно з правилами, але йому ніхто не повідомляв про вибите скло.

«Працівники поліції пристрій вилучили і направили на експертизу. Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 Кримінального кодексу України, а саме необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Восьмирічна дівчинка, отримала термічний опік правої руки перебуває в Тернопільській обласній дитячій лікарні і отримує усю необхідну допомогу. Наразі стан її здоров'я медики оцінюють як середньої тяжкості.