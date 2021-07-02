У п’ятницю, 2 липня, у місті Дубляни біля Львова з вікна шостого поверху випав 4-річний хлопчик. Дитина вижила і зараз перебуває у лікарні.

Як повідомили у львівській мерії, інцидент трапився у п'ятницю близько 13:00. З вікна квартири на шостому поверсі в місті Дубляни випав 4-річний хлопчик.

Унаслідок падіння з висоти дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, тупу травму живота. Хлопчика госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню Львова. Обставини події з’ясовують правоохоронці.