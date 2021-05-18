Нещасний випадок стався на вул. Шевченка у мікрорайоні Рясне

У Львові з вікна багатоповерхівки випала 10-річна дитина. Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, нещасний випадок стався близько 17:00 у вівторок, 18 травня. За інформацією поліції області, дитина випала з вікна третього поверху будинку, що розташований у мікрорайоні Рясне. Дівчинку госпіталізували.

«Патрульні забезпечили безперешкодний проїзд екстреної швидкої медичної допомоги, транспортували разом із медиками дівчинку до карети швидкої і супроводили її до медичного закладу», – повідомили у патрульній поліції.

Дитину госпіталізували

За інформацією поліції, дитина отримала травму хребта. У поліції не повідомили номера будинку, де сталася подія. Також наразі невідомо, де були батьки дитини, коли стався нещасний випадок. На місці працювали слідчі, які з'ясовують усі обставини події.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET заступник головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні м. Львова Федір Осим, у дитини підозра на перелом хребця поперекового відділу хребта. Їй ще мають провести дообстеження.

За інформацією патрульної поліції, матері дівчинки 32 роки, батькові – 38 років. Також у сім’ї є ще одна неповнолітня дитина, 2014 року народження.