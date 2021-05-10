Нещасний випадок трапився на вул. Шевченка, 392

Зранку понеділка, 10 травня, в восьмого поверху будинку у Рясному випала 2-річна дитина. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

Нещасний випадок трапився у 9-поверховому житловому будинку на вул. Шевченка, 392. Як уточнили ZAXID.NET у відділі комунікації обласної поліції, о 8:30 поліція отримала виклик на місце події. Як встановили правоохоронці, з вікна 8 поверху випала дворічна дівчинка. Дитина загинула на місці.

Зараз на місці події працюють усі відповідні служби, які мають встановити обставини нещасного випадку.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив у себе на Facebook, що з вікна дитину викинула мати. У поліції цю інформацію не підтвердили. За кілька годин Зінкевича також спростував своє повідомлення.