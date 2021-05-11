Дворічна дитина випала з 8 поверху будинку на вул. Шевченка, 392

Поліцейські затримали матір дворічної дівчинки, яка загинула внаслідок падіння з вікна квартири у Львові. Як з’ясували правоохоронці, матір дитини перебувала у нетверезому стані в момент нещасного випадку.

Як повідомляв ZAXID.NET, у понеділок зранку, 10 травня, з восьмого поверху будинку у Рясному випала 2-річна дівчинка. Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Наступного дня, 11 травня, поліція повідомила, що дитина перебувала у квартирі без нагляду дорослих, оскільки її матір спала у нетверезому стані.

«Правоохоронці встановили особу загиблої - 2-річної львів’янки. Також встановлено, що дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі, де вона проживала разом зі своєю 38-річною матір’ю. Внаслідок падіння дитина отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що дівчинка перебувала у квартирі без нагляду дорослих, оскільки її матір спала у нетверезому стані», – повідомили у поліції.

Слідчі повідомили матері загиблої дівчинки про підозру за ст. ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Жінці загрожує обмеження волі від двох до п'яти років або позбавлення волі на такий ж термін. Правоохоронці затримали підозрювану, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Відомо, що у 38-річної львів’янки є ще одна дитина – молодший син, якого забрали соціальні служби.