Трагедія трапилась 10 травня 2021 року на вул. Величковського, 392 в Рясному

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Оксані Сафроненко, донька якої випала з вікна 8 поверху, поки та спала п’яною. Дівчинка загинула на місці. Суд призначив їй півтора року іспитового терміну. При цьому, Оксану Сафроненко вже раніше притягували до адмінвідповідальності через неналежний догляд за дітьми.

Як інформував ZAXID.NET, інцидент трапився 10 травня 2021 року в Рясному. Із 8 поверху житлового будинку на вул. Шевченка, 392 випала дворічна дівчинка Вікторія. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. В цей час її мама 38-річна Оксана Сафроненко нетверезою спала в сусідній кімнаті. Поліція затримала її наступного дня, 11 травня. У неї є ще старша донька та молодший син Богдан, яким опікувались соціальні служби через неналежне виконання матір’ю батьківських обов’язків.

Тоді ZAXID.NET також з’ясував, що Оксана Сафроненко пиячила і раніше, однак поліція цей факт приховала – правоохоронці навідувались до Оксани Сафроненко за два з половиною місяці до трагедії, однак не повідомили про цей випадок соцслужби. Через це сім’ю не взяли на облік як неблагополучну.

У суді Оксана Сафроненко свою провину визнала і пояснила, що в орендованій квартирі в Рясному вона жила разом із чоловіком та двома дітьми. За два дні до трагедії до них приїхав знайомий, із яким вони пили пиво. Він залишився переночувати й наступного дня знайомий із чоловіком Оксани Сафроненко пили горілку. Ввечері 9 травня до них доєднався співробітник чоловіка й вони вчотирьох пиячили. Наступного дня вона була в квартирі з дітьми та знайомим й заснула посеред дня. Діти в цей час були самі в дитячій кімнаті.

За годину вона прокинулась і побачила, що доньки немає, а вікно на кухні – відчинене, біля нього стояла табуретка. Вона пішла назустріч чоловік на роботу, зустріла його й ішла з ним додому. Поруч із багатоповерхівкою її затримали поліцейські, від яких вона дізналась, що її дворічна донька випала з вікна 8 поверху і загинула.

Враховуючи каяття Оксани Сафроненко та обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Василь Кавацюк визнав її винною у невиконанні батьківських обов’язків за ст. 166 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши ув’язнення на півтора року іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.