Дворічна Вікторія Сафроненко випала з 8 поверху будинку на вул. Шевченка, 392

Львівські поліцейські раніше складали протокол про невиконання батьківських обов’язків на матір дворічної дівчинки Вікторії, яка випала з вікна багатоповерхівки. Правоохоронці навідувались до 38-річної Оксани Сафроненко за два місяці до трагедії, однак не повідомили про цей випадок соцслужби. Через це сім’ю не взяли на облік як неблагополучну.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, 24 лютого, за 2,5 місяці до трагедії, до сім'ї Оксани Сафроненко вже навідувались правоохоронці. Тоді сім’я проживала в квартирі у Залізничному районі міста. Дворічна Вікторія вибігла сама на вулицю, дитина була роздягнена, а її мати у той час пиячила вдома. Очевидці викликали поліцію. Інспектор з ювенальної превенції Тарас Лівіновський склав на матір протокол за невиконання батьківських обов’язків і справу передали до суду.

27 квітня справу про неналежне виконання батьківських обов’язків Оксаною Сафроненко розглядала суддя Залізничного суду Наталія Румілова. Судячи з постанови суду, молодший син Оксани Сафроненко також перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли до сім’ї прийшли поліцейські. Жінка під час судового засідання розкаялася і просила її суворо не карати, тому суддя вирішила обійтися лише усним попередженням.

«Працівники ювенальної превенції справді складали протокол на цю жінку, але відомості до соцслужби вони тоді не скерували, тому що порушення відбувалося не систематично. Окрім того сім’я повідомила, бо вона сказала, що переїжджає в інший район», – на засадах анонімності повідомив ZAXID.NET працівник поліції.

Після цього інциденту, в березні, сім’я переїхала із Залізничного району у Рясне. І вже 10 травня дворічна Вікторія випала з вікна орендованої квартири на вул. Шевченка.

Відомо, що сім’я де сталася трагедія, родом з села Кути Золочівського району. До Львова вони переїхали взимку цього року. Як виявилося, Оксана Сафроненко має ще старшу дитину (вік невідомий), яку в неї вже забрали соцслужби. У жінки ще залишився півторарічний син Богдан, якого наразі забрали у будинок малюка.

Оксані Сафроненко вже повідомили про підозру за ст. ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Жінці загрожує обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.