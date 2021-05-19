10-річна Галина випала з вікна третього поверху будинку на вул. Шевченка, 366А

Львівське подружжя, донька якого випала з третього поверху, уже потрапляло у поле зору правоохоронців. Батька 10-річної дівчинки Галини Л. притягали до відповідальності за домашнє насильство. У день, коли трапився трагічний випадок, дівчинка відпрошувалась у мами погуляти. Галина Л. перебуває в лікарні, медики дають позитивні прогнози щодо її одужання.

38-річні Галина та Володимир Л. проживають у квартирі багатоповерхівки на вул. Шевченка, 366А. У подружжя є двоє дітей – 10-річна Галина та 7-річний Олег. Діти ходять у школу №92.

За інформацією ZAXID.NET, Галина та Володимир Л. ніде не працюють. Разом з ним проживає батько Володимира, який теж є безробітним. У родини станом на 2020 рік були борги за комунальні послуги та непогашені кредити у банку. Сім’ї Л. час від часу допомагають родичі з села, передаючи домашні продукти.

Сусіди Л. розповіли ZAXID.NET, що Володимир та Галина Л. зловживають спиртним, у них в квартирі часто бувають гості. 10-річна дівчинка сама кілька разів викликала поліцію, бо її батьки билися.

«Діти пропускають заняття у школі та скаржаться одноліткам, що недоїдають. Дівчина – дуже хороша дитина, завжди доглядає за молодшим братиком, гуляє з ним на вулиці, готує їсти», – розповіла ZAXID.NET пані Надія, мешканка будинку, де проживає сім’я.

Судячи з даних судового реєстру, поліція справді кілька разів складала протоколи на Володимира Л. за сімейне насильство стосовно дружини. Шевченківський районний суд штрафував чоловіка на 170 грн та виписував йому заборонювальний припис, який він порушував.

У вечір, коли трапився трагічний випадок, 18 травня, 10-річна Галина відпрошувалась у мами погуляти на вулицю. Матір сказала дівчинці, що не відпустить її надвір, поки та не вивчить молитву до першого причастя. Після цього дівчинка пішла до себе у кімнату та вистрибнула з вікна.

Львівська поліція уже відкрила кримінальне провадження за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). У поліції ZAXID.NET повідомили, що раніше жодних випадків стосовно невиконання батьківських обов’язків у цій сім’ї не фіксували. Водночас поліцейські підтвердили, що справді навідували сім'ю за викликами про сімейне насильство.

Керівниця Львівського міського центру соціальних служб Алла Горбач натомість повідомила ZAXID.NET, що у соцслужби раніше вже надходило повідомлення про сім’ю Л. Зараз керівництво центру з’ясовує, що саме зазначалось у цьому повідомленні і яка робота проводилась з батьками 10-річної дівчинки після нього.

У школі №92 відмовились надавати ZAXID.NET будь-яку інформацію стосовно 10-річної дівчинки.

Заступник головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Федір Осим розповів ZAXID.NET, що 10-річну Галину уже перевели з реанімації у нейрохірургічне відділення. У неї діагностували струс мозку та підозру на перелом хребців поперекового відділу хребта. Сьогодні їй проведуть КТ, щоб уточнити діагноз. Дівчинка перебуває у свідомості та може рухатись. Загалом її стан медики оцінюють як середньої важкості та ставлять позитивні прогнози на одужання.

За останній час це вже другий подібний випадок на Рясному. Нещодавно з вікна восьмого поверху випала трирічна дівчинка. Дитина загинула на місці. З’ясувалося, що матір дитини зловживала алкоголем та погано доглядала за дітьми. Правоохоронці знали про таку ситуацію у цій родині, але не повідомили про це соцслужби.

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Якщо ви стали свідком недбалості чи насильства щодо дітей – звертайтесь до Львівського міського центру соціальних служб (сайт, Facebook, Instagram).

Гаряча лінія мобільної бригади з протидії домашньому насильству: 0 800 307 305

Гаряча лінія підтримки львів’ян, що опинилися у складних життєвих обставинах: 0 800 301 205