83-річний чоловік потрапив під колеса потяга на залізничній колії і від отриманих травм помер

Самбірський міськрайонний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 600 тис. грн моральної компенсації родичам на смерть збитого пенсіонера на залізничній колії у Самборі.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, нещасний випадок трапився 22 жовтня 2023 року близько 23:00 на залізничній станції у Самборі. 83-річний чоловік потрапив під колеса потяга на залізничній колії і від отриманих травм помер. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу, яку згодом закрили, оскільки визнали, що машиніст не винен у цій ДТП.

Дружина та син загиблого звернулись до суду із позовом до «Укрзалізниці», щоб стягнути по 500 тис. грн моральної компенсації через «душевні страждання, порушення сну, пригнічення» після втрати близької людини.

Представник «Укрзалізниці» просив позов відхилити, оскільки 83-річний чоловік, на його думку, потрапив під колеса потяга з власної необережності. Зокрема, він надто близько підійшов до краю платформи та впав на колії, де його переїхав потяг сполученням «Львів – Сянки».

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив матеріали справи та частково задовольнив позов родичів загиблого, зобов’язавши залізницю виплатити їм по 300 тис. грн компенсації. Рішення суду ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET