Старосамбірський районний суд Львівщини частково задовольнив позов чоловіка збитої потягом 36-річної жінки – вона перебігала залізничні колії та потрапила під потяг, отримавши не сумісні із життям травми. Чоловік відсудив в «Укрзалізниці» моральну компенсацію.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився вранці 29 червня 2023 року на залізничній станції у Старому Самборі. 36-річна жінка перебігала колії та потрапила під вантажний електропотяг. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події.

Як встановили правоохоронці, жінка перебігала колії по пішохідному переходу, який оснащений звуковою сигналізацією та сповіщав про наближення потяга. Через смерть жінки правоохоронці порушили кримінальну справу, яку згодом закрили, оскільки визнали, що машиніст не винен у цій ДТП.

Чоловік загиблої жінки звернувся до суду із цивільним позовом до «Укрзалізниці», вимагаючи виплатити йому 400 тис. грн моральної компенсації. Позивач повідомив, що після смерті дружини відчуває апатію, скаржиться на головний біль, втрату сну, не може змиритись із трагедією.

Представник «Укрзалізниці» подав відзив на позовну заяву та просив відмовити у задоволенні позову. Зокрема, через те, що нещасний випадок трапився через вину пішохідки, яка нехтувала правилами безпеки.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родич має право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загибла свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали справи та аргументи сторін, частково задовольнивши позов чоловіка загиблої. Суддя зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити йому 40 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET