Зрадником виявився 36-річний чернівчанин, який переховувався від мобілізації

Працівники Служби безпеки України затримали 36-річного чернівчанина, який готував ракетні удари по Буковині. Цілями військ РФ мали стати об'єкти критичної інфраструктури, склади з паливом. Зрадник переховувався від мобілізації та підтримував у соцмережах вторгнення Росії в Україну. Працівники СБУ затримали його і оголосили про підозру.

Співробітники Служби безпеки України в соціальних мережах натрапили на декілька відео, де чоловік висловлював підтримку діями російського режиму і виправдовував військову агресію РФ щодо України. Щоб підтвердити відданість Росії, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний прапор. Правоохоронці встановили його особу – це 36-річний мешканець Чернівців. Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік не лише в інтернеті підтримував збройну агресію РФ, але став їх шпигуном.

Чернівчанин два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави. Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

«Для комунікації з окупантами чоловік використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби РФ. Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України», – повідомили в СБУ України в середу, 26 червня.

Для конспірації в інтернеті чернівчанин використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом. Однак його особу, місце проживання встановили і затримали його. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Вдома в підозрюваного виявили ноутбуки, телефони та карти пам'яті з розвідданними

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чоловік про підозру за двома статтями КК України, а саме за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (Закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану) та

️ ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав для 36-річного чоловіка запобіжний захід – перебування під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.