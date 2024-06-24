Співробітники СБУ затримали російського агента за його місцем служби

Правоохоронці викрили завербованого прикордонника, який збирав росіянам інформацію про Сили оборони на Волині. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення, про це 24 червня повідомили в СБУ.

За даними слідства, 40-річний затриманий – уродженець Луганщини. Чоловік перебував на посаді старшого сержанта й очолював відділення загону Державної прикордонної служби у Волинській області.

«Завербований контрактник доповідав агентам ФСБ Росії про штатну чисельність, наявне озброєння, військову техніку, засоби охорони державного кордону з Білоруссю, склад і маршрути прикордонних нарядів, місця їх розташування. Також він інформував ворога про колег і керівництво, зокрема, називав їхні посади, військові звання, номери мобільних телефонів та інші приватні дані», – зазначили у спецпрокуратурі Західного регіону.

Правоохоронці встановили, що 40-річного військовослужбовця завербував співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який нині перебуває у тимчасово окупованому Луганську. Підозрюваний потрапив у поле зору ворога, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області, де він продовжував спілкуватися з російським агентом через анонімний чат у месенджері.

«У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії, втім Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і на фінальному етапі спецоперації затримала чоловіка поблизу місця служби», – додають правоохоронці.

Прикордоннику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.