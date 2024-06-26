Зокрема супутник застосовується для підготовки атак на військові об'єкти росіян у Криму

Завдяки «народному супутнику» ICEYE, який придбав фонд Сергія Притули, українська розвідка зробила майже 4200 знімків військових об’єктів росіян, частину з яких використали для атак Сили оборони. Про це повідомили у пресслужбі ГУР у середу, 26 червня.

За даними ГУР, доступ до групи супутників ICEYE та безпосередньо «народного супутника» дозволили розвідникам зробити 4173 світлини російських об’єктів. Серед них такі:

370 аеродромів;

238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки;

153 нафтобази та склади пального;

147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 військово-морських баз.

«Дуже важливо, що розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби терористичної Росії. Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву», – повідомили у пресслужбі ГУР.

ICEYE має змогу фіксувати навіть замасковані об’єкти росіян, зокрема – механізовані підрозділи окупантів та їхньої техніки.

Розвідка підкреслила, що супутник також дозволяє стежити за ворожими об’єктами ВПК та логістичною мережею. Зокрема, йдеться про Кримський (Керченський) міст, використання якого у військових цілях нещодавно відновили росіяни.

«Як думаєте, що з ними відбувається потім? Сила “народного супутника” спроможна точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора», – повідомили у пресслужбі ГУР.

У пресслужбі розвідки зазначили, що 38% з усього масиву інформації, отриманого від супутника, використали для підготовки атак та вогневого ураження об’єктів росіян. За даними ГУР, збитки окупантів від роботи супутника сягають мільярдів доларів.

Нагадаємо, ICEYE – фінський виробник мікросупутників. ICEYE було засновано в 2014 році як допоміжний продукт Університетського факультету радіотехнологій університету Аалто і базується в Еспоо. Супутники компанії роблять фото земної поверхні з роздільною здатністю менше метра. ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі.

У серпні 2022 року фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков зібрали 600 млн грн на безпілотники Bayraktar, проте згодом компанія Baykar заявила, що передасть БпЛА TB2 безкоштовно. На гроші, зібрані українцями, фонд придбав супутник, щодо якого був запит Міноборони України.