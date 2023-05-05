Раніше українська розвідка вперше показала знімки з «народного супутника» ICEYE

ГУР розповіло про результати використання «народного супутника» ICEYE, визнавши, що вони «вражаючі». Про це йдеться в повідомленні ГУР.

Зазначається, що з моменту, коли у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE, придбаний за пожертви українців – спроможності ГУР виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження кратно зросли.

У відомстві кажуть, що маскування російської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями «народного супутника» – для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби.

«Результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики», – йдеться в заяві.

Співробітники ГУР МО України відзначають особливу роль «народного супутника» для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

Нагадаємо, що за зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE.

ICEYE — фінський виробник мікросупутників. ICEYE було засновано в 2014 році як допоміжний продукт Університетського факультету радіотехнологій університету Аалто і базується в Еспоо. Супутники компанії роблять фото земної поверхні з роздільною здатністю менше метра. З моменту заснування компанії у Фінляндії в 2014 році Iceye відкрила офіси у Польщі, Великій Британії та США. У 2020 році компанія почала оцінювати можливі місця розміщення виробничого майданчика США.

ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.