За зібрані «Фондом Сергія Притули» та блогером Ігорем Лаченковим 600 млн грн придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії ICEYE. Про це 18 серпня повідомив Сергій Притула.

«Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік», – сказав Притула.

За словами Притули, відтепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій, отже «бавовни буде багато». Технічні деталі угоди Притула пообіцяв повідомити трохи згодом. Супутник перебуватиме у відомстві Головного управління розвідки.

Притула окремо подякував Міноборони і власнику аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і українському бізнесмену Максиму Полякову, що допоміг налагодити контакт із компанією-продавцем.

«Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам», – заявив Притула.

За словами Притули, на сьогодні ICEYE володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам. ICEYE володіє найбільшим у світі сузір’ям SAR супутників, і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження Землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від ICEYE можуть формувати високоточні зображення ділянок Землі при денному світлі, у ночі, та крізь хмари.

ICEYE — фінський виробник мікросупутників. ICEYE було засновано в 2014 році як допоміжний продукт Університетського факультету радіотехнологій університету Аалто і базується в Еспоо. Супутники компанії роблять фото земної поверхні з роздільною здатністю менше метра. З моменту заснування компанії у Фінляндії в 2014 році Iceye відкрила офіси у Польщі, Великій Британії та США. У 2020 році компанія почала оцінювати можливі місця розміщення виробничого майданчика США.

Нагадаємо, що 23 червня «Фонд Сергія Притули», разом із блогером Ігорем Лаченковим, оголосили про збір коштів на турецькі безпілотники Bayraktar для потреб ЗСУ. Метою було зібрати кошти на три апарати за тиждень. Збір коштів виявився надрезультативним – українці всього за три дні зібрали кошти одразу на чотири ударні безпілотники.

27 червня, турецька компанія з виробництва БПЛА Baykar заявила, що вражена масштабами акції «Найродний Bayraktar» та передасть Україні три ударних безпілотника TB2 безкоштовно.

Натомість компанія попросила волонтерів, які займалися збором коштів на Bayraktar, «спрямувати їх на допомогу в боротьбі українського народу».

Після цього Притула та Лаченков заявили, що за зібрані кошти спробують придбати допомогу не гіршу від безпілотників Bayraktar і для цього проведуть консультації з Міноборони та Генштабом.