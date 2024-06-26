22 червня митрополита Тульчинського доставили на кордон з Білоруссю

Митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП, росіянина Іонафана (Анатолія Єлецьких), якого засудили в Україні, обміняли на українських військовополонених, повідомила низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Раніше у пресслужбі Московського патріархату заявили, що Іонафана звільнили та передали росіянам.

«22 червня 2024 року за клопотанням святійшого патріарха Московського та всієї Русі Кирила в результаті проведених переговорів звільнено митрополита Тульчинського і Брацлавського Іоанафана», – повідомила пресслужба російської церкви.

За даними LB, Іонафана доставили до кордону з Білоруссю, звідки він з представниками Росії вирушив до Москви. Зазначається, що на кордоні Іонафана зустрічав священнослужитель РПЦ Микола Балашов.

Видання повідомило, що митрополита обміняли на декількох військовополонених українських захисників. Щодо обміну Іонафана надійшло офіційне звернення від патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва.

Вже 23 червня у мережі з’явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, де був присутній обміняний Іонафан. Російській пропагандистські ЗМІ повідомили, що звільненню засудженого митрополита нібито сприяв Папа римський Франциск.

Зазначимо, 25 червня Україна повернула з російського полону 90 українських військовополонених. Вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі».

Що відомо про митрополита Іонафана

Митрополит народився на Бєлгородщині та навчався у Ленінградській духовній академії РПЦ. У 1960 році почав служити у Володимирському соборі та Києво-Печерській лаврі.

У 1991 році Філарет позбавив Іонафана його тогочасного сану єпископа за розкрадання майна Києво-Печерської Лаври. Іонафан одразу ж увійшов до УПЦ МП, яку створили у 1990 році.

У 1993-1994 роках був єпископом та архієпископом Конотопським та Глухівським, а в 1999 – Херсонським і Таврійським. У 2006 році Іонафан став архієпископом Тульчинським і Брацлавським, а вже у 2014 – став митрополитом цієї єпархії.

У листопаді 2022 року Іонафану оголосили підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі. СБУ повідомило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії.

Вже у серпні 2023 року митрополита засудили до 5 років позбавлення волі за чотирма статтями ККУ. Судовий розгляд розпочався ще у червні 2023 року, проте тоді чотири судді в Тульчині відмовилися судити Іонафана Єлецьких, бо ходили до нього в церкву.