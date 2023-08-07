Священик розповсюджував серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни держкордону України

Намісника Тульчинської єпархії у Вінницькій області митрополита Іонафана Єлецьких засудили до 5 років увʼязнення. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 7 серпня.

Зокрема, клірика засудили за статтями:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства священник розповсюджував серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни держкордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Зазначимо, що у січні Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП. Суд над митрополитом почався 5 червня, до цього чотири судді в Тульчині відмовилися судити Іонафана Єлецьких, бо ходили до нього в церкву.

У травні 2023 року за матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.