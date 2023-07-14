У п'ятницю, 14 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає, як Московський патріархат зайняв тисячі будівель і земельних ділянок по всій Україні.

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Минуло вже понад 500 днів від початку великого нападу Росії на Україну. Попри кров і біль цієї війни в Україні продовжують працювати церкви, що перебувають під впливом Московського патріархату. За останній рік в Україні з’явилося багато ініціатив, спрямованих на заборону діяльності церкви, яку у суспільстві вважають мережею агентів російського впливу. Все частіше місцева влада приймає рішення про заборону УПЦ МП в окремих містах чи навіть областях, проте юристи кажуть, що такі рішення практично нереально втілити.

На розгляді у Верховній Раді уже кілька місяців перебуває урядовий законопроект, прийняття якого мало б запустити процес обмеження діяльності УПЦ МП на державному рівні. Цей закон дозволить припинити діяльність релігійних громад, пов’язаних з Росією. Цей документ схвалили Всеукраїнська рада церков і профільний комітет парламенту, але Верховна Рада досі не прийняла його навіть у першому читанні.

Якщо оперувати даними соціології, то вже 66% українців підтримують повну заборону УПЦ МП і вдесятеро менше - 6% вважають, що у справи цієї церкви не треба втручатися. Більшість українців також підтримують позбавлення УПЦ МП майна, що перебуває у державній чи комунальній власності.

І тут проблема полягає у відсутності єдиної юридичної особи УПЦ МП. Натомість існують окремі парафії, єпархії – загалом близько десяти тисяч юридичних осіб. І з усіма ними треба окремо судитися. Сьогодні структури УПЦ МП володіють не лише власним майном, але й користуються державною чи комунальною нерухомістю. Саме її можливо було б вилучити.

Журналісти видання NGL.media разом з порталом YouControl вперше зібрали воєдино інформацію про всю нерухомість, зареєстровану на УПЦ МП в Україні. Дані взяли з державних реєстрів станом на травень 2023 року. Бачимо, як мапу України наче вірусний висип вкривають позначки ділянок і споруд під контролем громад московської церкви. Лише три області Галичини значно менше постраждали від цього вірусу.

Бачимо, що найбільше активів російська церква має на Донеччині – 369 споруд і 235 земельних ділянок. Далі йдуть Одеська та Закарпатська області. А найменше майна на Львівщині – чотири споруди і чотири земельні ділянки. А ось дані про приватну власність земельних ділянок, якими користуються церкви Московського патріархату. Найбільше землі у приватній власності у столиці – 1520 гектарів. Далі йде Київська область – там у власності 819 гектарів. Найменше землі у приватній власності російської церкви на Львівщині. Лише один гектар.

Процес переходу громад УПЦ під юрисдикцію ПЦУ триває з 2019 року, після отримання томосу про автокефалію ПЦУ. Станом на початок липня до ПЦУ перейшли майже 1500 громад УПЦ (13% від загальної кількості), проте не завжди ці зміни належним чином оформлені у держреєстрах. Траплялися і випадки, коли громади заявляли про перехід до ПЦУ, але пізніше відмовлялися від таких намірів, або ж переходили у статус «незалежних».

Нерідко небайдужі громадяни беруть ініціативу в свої руки і допомагають московським попам покинути храм. Так минулих вихідних мешканці Нетішина на Хмельниччині, вигнали з місцевого собору ікони Божої Матері «Неопалима купина» священиків УПЦ МП. Участь в акції взяли парафіяни, місцеві активісти, депутати, загалом декілька сотень людей.

Ще у квітні місцеві жителі Нетішина проголосували за перехід двох церков до Православної церкви України. Однак представники УПЦ МП і далі заважали зборам громади, тож не обійшлось без штовханини.

У Львові Свято-Георгіївський Кафедральний собор Львівської єпархії УПЦ МП тепер теж у підпорядкуванні Православної церкви України. Таке рішення ухвалили ще на початку квітня. Тоді теж не обійшлося без сутичок та суперечок. Іншу московську церкву у Львові просто демонтували, бо вона була незаконним самобудом. Днями ж отримала своє продовження історія одіозного митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, відомого як Паша “Мерседес”. СБУ заявила про нововиявлені факти його підривної діяльності проти України. В одному з інтерв’ю цієї весни митрополит заперечував існування України як суверенної держави, а російську збройну агресію проти України називав «громадянським конфліктом».

Тепер у Паші «Мерседеса» на одну підозру більше, за новою йому світить 8 років тюрми з конфіскацією майна. Зараз цей діяч перебуває під домашнім арештом і має багато часу на молитву. Хоча складно щиро молитися, якщо жив не за Божими заповідями, а за методичками Кремля. Безумовно, Бог залишається суддею для Павла Лебедя, але й земне українське правосуддя має бути до нього суворим і справедливим.