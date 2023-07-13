На більшості ділянок, зареєстрований за УПЦ МП, розташовані храми

Журналісти антикорупційного видання NGL.media спільно з аналітичною системою YouControl проаналізували майно, що належить Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП). Серед усіх областей на Львівщині зареєстровано найменше майна УПЦ МП. Зокрема на Львівщині станом на травень 2023 року УПЦ МП належать чотири земельні ділянки та чотири будівлі.

Як ідеться в розслідуванні, у Львові громаді УПЦ МП належить будівля на вул. Любінській, 60, що зареєстрована за релігійною громадою УПЦ Святої Трійці. Сама громада зареєстрована на вул. Снопківській, 37 й упродовж 20 років орендувала приміщення першого поверху будівлі на вул. Антоновича, 100 під храм.

Ще дві будівлі розташовані у селі с. Боложинів Буського району та Турці. У Боложинові на вул. Центральній, 128 та належить Львівській єпархії УПЦ. У Турці майно МП зареєстроване на вул. Січових Стрільців, 56 на належить релігійній громаді УПЦ Покрови Пресвятої Богородиці. Сама громада зареєстрована поруч у будинку №54.

У Бориславі на вул. Бандери, 45а релігійній громаді УПЦ Покрови Пресвятої Богородиці, а також комунальна земельна ділянка під будівлею площею майже 0,3 га, яку орендує релігійна громада. Ще одна ділянка в Бродах на вул. Франка, 67 площею майже 0,6 га перебуває в приватній власності релігійної громади УПЦ. Її у власність церква отримала близько 10 років тому для будівництва житла, натомість незаконно збудувала церкву і приватний будинок для священика.

Ще дві комунальні ділянки площами 0,4 та 0,5 га зареєстровані за міськими громадами УПЦ в Трускавці на вул. Мазепи та Мостиськах на вул. Промисловій. У обох громадах на цих ділянках розташовані церкви УПЦ МП.

Зазначимо, станом на квітень на Львівщині ще діяли 18 парафій УПЦ МП. Львівська облрада звернулася до місцевої влади з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП на своїх територіях.