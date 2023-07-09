Протоієрей УПЦ МП Віктор Тишкун покидає стіни Собору ікони Божої Матері «Неопалима купина»

У неділю, 9 липня, мешканці Нетішина на Хмельниччині, вигнали з місцевого собору ікони Божої Матері «Неопалима купина» священиків УПЦ МП. Про це повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк.

«Вітаю Нетішинську громаду з перемогою на ідеологічному фронті», – написав він у Facebook.

Участь в акції взяли парафіяни, місцеві активісти, представники місцевої влади, депутати, загалом декілька сотень людей. Серед учасників був присутній і директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра.

Ще 9 квітня місцеві жителі Нетішина проголосували за перехід двох церков до Православної церкви України. Згідно з результатами голосування, у якому взяли участь 2436 людей, з-під підпорядкування УПЦ МП вийшли Собор ікони Божої Матері «Неопалима купина» та церква Святої Параскеви. Однак, попри таке рішення, представники УПЦ МП досі усіляко намагалися завадити зборам громади.

Як розповіли співрозмовники ZAXID.NET, сьогодні громадськість змусила священиків УПЦ МП, а також їхніх нечисленних прихильників покинути храм.

Не обійшлось без штовханини, у яку втрутилась поліція. Громадськість з українською національною символікою вигукувала гасла: «Геть», «На вихід». Коли ж священики УПЦ МП та їхні прихильники під аплодисменти почали виходили їм навздогін вигукували «Геть попа» і «Слава Богу».

Зазначимо, що 7 квітня, міська рада Нетішина заборонила діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) на території громади та для двох церков припинила права постійного користування земельними ділянками. 9 квітня місцеві жителі Нетішина проголосували за перехід 2 храмів УПЦ (МП) до Православної церкви України.

Поштовхом для парафіян щодо переходу громади до Православної церкви України став інцидент з військовим у храмі Хмельницького 2 квітня. Тоді в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму УПЦ МП. Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового. Натомість прес-служба УПЦ МП назвала інцидент «провокацією». Того ж дня люди, які зібралися біля храму, проголосували за перехід до ПЦУ.

Зауважимо, що у грудні минулого року Служба безпеки України «у межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб» проводила обшуки у храмах УПЦ МП на Хмельниччині. Серед них був і Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» у Нетішині. Правоохоронці перевіряли, чи зберігають на території храмів заборонені предмети, наприклад, проросійську літературу або зброю.