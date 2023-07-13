СБУ викрила митрополита УПЦ (МП) Павла на нових фактах підривної діяльності проти України

Правоохоронці оголосили про нову підозру екс-намісникові Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви московського патріархату Павлу (Лебедю). Про це повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, за день до оголошення першої підозри від СБУ у квітні 2023 року митрополит дав відеоінтерв’ю одному з українських ЗМІ, де заперечив існування України як суверенної держави. Митрополит назвав російське вторгнення у 2014 році «громадянським конфліктом». Судова лінгвістична експертиза підтвердила це.

Своїми висловленнями вын розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі в телефонних розмовах із вірянами – це підтвердили експертизи. Окрім того, встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри те, що рішення суду забороняє це.

Тепер священослужителя підозрюють за ще двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 161 та ч. 3 ст. 436-2 [(порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань і виправдовування збройної агресії РФ проти України].

Санкції статей передбачають до 5 років ув'язнення .Прокуратура скерувала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про зміну запобіжного заходу священнослужителю з домашнього арешту на тримання під вартою. 30 червня суд ще на два місяці залишив Павла під домашнім арештом.