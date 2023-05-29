Домашній арешт митрополиту УПЦ МП продовжили за клопотання прокурора

Суд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження домашнього цілодобового арешту для митрополита УПЦ МП та екс-намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя). Про те, що проросійський митрополит проведе ще місяць під домашнім арештом, повідомило у понеділок, 29 травня, «Суспільне».

Павлу (Лебідю) оголосили про продовження домашнього арешту за підозрою виправдовуванні збройної агресії Росії та в релігійному принижуванні українців. Крім того, Лебідю заборонили спілкуватися з вірянами у соцмережах. Домашній арешт колишнього намісника Лаври триватиме до 1 липня 2023 року.

«Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії і принижуванні громадян у зв‘язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків», – заявив прокурор Євген Завістовський.

Присутній на засіданні митрополит негативно відреагував на продовження свого арешту та звернувся до правоохоронців з докором. «Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому», – сказав Павло (Лебідь).

Зазначимо, Павло (Лебідь) відправився під домашній арешт 1 квітня 2023 року. Він зобов'язаний носити електронний браслет та не може спілкуватися з вірянами через соціальні мережі. Свій арешт митрополит відбуває у своєму маєтку.