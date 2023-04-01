Екс-намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) відправився під домашній арешт. Про це повідомляє Hromadske.

Шевченківський райсуд Києва 1 квітня призначив екс-настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет та забороною спілкуватися з вірянами через соцмережі. Саме про такий запобіжний захід просила прокуратура.

Зранку, 1 квітня, митрополиту УПЦ МП вручили за статтями 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» та 436 «Пропаганда війни».

Нагадаємо, в березні 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня, але не зробили цього, оскарживши, натомість, своє виселення в суді.

Крім того, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав «одержимим диявольським збісненням».

Попри те, що суд вже відмовив у задоволенні позову УПЦ МП щодо виселення з Києво-Печерської лаври, церковники не поспішають її покидати і не пускають на територію комісію Міністерства культури.