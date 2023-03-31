Священики відмовляються покидати Лавру з 29 березня

Священники УПЦ МП та віряни знову заблокували представникам комісії міністерства культури вхід до Києво-Печерської Лаври. Через блокування входів комісія була змушена покинути Лавру.

Про це повідомили у «Радіо Свобода» у п'ятницю, 31 березня. Комісія вже вдруге не змогла потрапити до двох будівель Лаври, які мала оглянути.

За даними журналістів, один зі священнослужителів, архимандрит Федор викликав по рації людей для блокування будівель Києво-Печерської Лаври.

Журналісти повідомили, що комісія Мінкульту повернеться до Лаври у понеділок, 3 квітня. Про це свідчать документи комісії. За матеріалами документів, при повторній спробі оглянути будівлі Лаври виявилось, що ключі не підійшли. Крім того, комісія засвідчила, що від дверей її відтиснули люди в чернечих рясах. Комісія Мінкульту повторно написала заяву в поліції та попросила відкрити кримінальну справу на священників УПЦ МП.

Священники УПЦ МП вийшли до журналістів та активістів, які принесли антиросійські плакати, та почали обливати їх святою водою. Одного з активістів промосковський священнослужитель облив водою з відра, повідомляють журналісти.

Нагадаємо, 30 березня на території Лаври священники УПЦ МП спільно з парафіянами заблокували вхід комісії Мінкульту. Люди заховали ключі від будівель, які мали оглянути представники Мінкульту та перекрили вхід до дверей.

Священники УПЦ МП мали покинути територію Лаври 29 березня за рішенням міністерства культури та заповідника Лаври. В УПЦ МП оскаржили рішення Мінкульту, сподіваючись продовжувати перебувати у Лаврі на час судового розгляду. Проте суд відхилив оскарження 30 березня.

Під час блокувань комісії у Лаврі проходила служба УПЦ МП, а священники заявили, що не покинути територію Лаври навіть попри рішення Мінкульту та РНБО. Згодом митрополит УПЦ МП Павло Лебідь почав погрожувати журналістам побиттям, а один зі священників штовхнув журналістку «Суспільного», пошкодивши камеру оператора.

У Мінкульті на священників написали заяву в поліцію. Те саме зробили і журналісти – за перешкоджання діяльності. Поліція підтвердила заяву журналістів та почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістам).